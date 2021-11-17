Hayırseverlerimizce Yapımı Tamamlanan Okullarımız

FIRAT, MALATYA (Habermetre) - Hayırseverlerimiz tarafından yapımı tamamlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslimi gerçekleşen 131 derslikli 7 okulumuz, eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Deprem sonrası hayırseverlerimiz tarafından il merkezinde; 24 derslikli Limak Ortaokulu ( Limak Holding ), 24 derslikli Oyak Ortaokulu (Oyak Holding), 12 derslikli Ziver İmam Hatip Ortaokulu, 26 derslikli Mustafa Kemal Ortaokulu ( Kolin İnşaat AŞ), 16 derslikli Çaba İlkokulu (Çaba Derneği), 24 derslikli Gönül Kazancı MTAL ( Fırat Elektirk AŞ), 5 derslikli İyiliğe Uçanlar Anaokulu (İyiliğe Uçanlar Derneği) olmak üzere toplam 131 derslikli 7 okul ilimize kazandırılmıştır.

Hayır sahibi tüm paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet