Hayırseverlerden Yangon'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Myanmarlı hayırseverler, Yangon kentinin kenar mahallelerindeki gecekondu bölgesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı.

Myanmarlı hayırseverler, Yangon kentinin kenar mahallelerindeki gecekondu bölgesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı. Birleşmiş Milletler (BM), geçtiğimiz ay Myanmar'da askeri darbe ve protestoların yol açtığı kriz nedeniyle yaklaşık 3,4 milyon kişinin açlık riski altında olduğunu bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı