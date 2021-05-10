Hayırseverlerden Yangon'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayırseverlerden Yangon'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Myanmarlı hayırseverler, Yangon kentinin kenar mahallelerindeki gecekondu bölgesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı.

Myanmarlı hayırseverler, Yangon kentinin kenar mahallelerindeki gecekondu bölgesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı. Birleşmiş Milletler (BM), geçtiğimiz ay Myanmar'da askeri darbe ve protestoların yol açtığı kriz nedeniyle yaklaşık 3,4 milyon kişinin açlık riski altında olduğunu bildirmişti.

Hayırseverlerden Yangon'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Hayırseverlerden Yangon'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Hayırseverlerden Yangon'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Hayırseverlerden Yangon'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Tarkan Eda Ece İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Burak Yılmaz Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hayırseverlerden Yangon'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:25:58. #1.16#

title