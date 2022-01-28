Hayırseverlerden meslek lisesine araç gereç desteği

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde aydınlatma gereçleri alanında faaliyet gösteren bir firma sahiplerince Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne araç gereç desteği sağlandı.

Son olarak okula hibe edilen plastik enjeksiyon makinesinin çalışmasını görmek ve teknik destek vermek amacıyla okula gelen fabrika müdürü Sercan Gedik, atölyeleri gezerek bilgi aldı.

Gedik, AA muhabirine, okula araç gereç ve makine desteğinden öğrencilere staj imkanı ve istihdama kadar birçok konuda katkı verdiklerini söyledi.

Firmalarının da dahil olduğu Bayraktarlar Holding olarak meslek lisesi ve üniversiteler adına birçok proje yürütüp onlara destek olduklarını anlatan Gedik, "18 ülkeye ihracat yapan, 197 çalışanı olan teknolojik bir fabrikamız var. Öğrencilere gruplar halinde fabrikamızı gezdiriyoruz. Bu gezilerle çocukların ufku da açılıyor. Sanayiciler olarak temel sorunumuz, yetişmiş kalifiye eleman eksikliği. Sağladığımız bu imkanlarla eğitimde kalitenin artmasına katkı sağlayarak öğrencilerimizin fabrika ortamında yetişerek mezun olmalarını amaçlıyoruz." dedi.

Okul müdürü Özlem Atik de katkılarından dolayı firma yetkililerine teşekkür ederek, özellikle okula hibe edilen 600 bin lira değerindeki plastik enjeksiyon makinesinin öğrencilerin teknolojiyi yakından takip etmesi, eğitimde kalitenin artırılması ve döner sermayeye katkısından dolayı son derece önemli olduğunu kaydetti.

Atik, Gedik'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi de verdi.