Hayırseverlerden ihtiyaç sahiplerine sevgi eli

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevini yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 16 yaşına girdi. 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde kurulan Sevgi Eli'ne katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür eden Başkan Osman Zolan, " Denizli'mizde yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneği Sevgi Eli'dir" dedi.

Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevini yürütmek için 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde hayata geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 16. kuruluş yıldönümünde de çaresizlere umut olmaya devam ediyor. Sadece şehir merkezinde değil, tüm ilçelerde de ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, her yıl on binlerce ihtiyaç sahibine gıda, kıyafet ve ev eşyası yardımı yapıyor. Sevgi Eli Mağazasında gelinlikten damatlığa bebek kıyafetinden her türlü giyim eşyasına kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriliyor. Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile koordine olan Sevgi Eli, merkez ve ilçelerde çıkan yangınlarda eşyaları küle dönen ailelerin de imdadına koşuyor, hayırseverlerin bağışladığı ev eşyaları ile ihtiyaç sahiplerinin evi baştan aşağı yenileniyor.

"Binlerce vatandaşımıza umut oldu"

Denizli'nin manevi kimliğinde dayanışma, yardımlaşma ve hayırseverlik duygularının en üst düzeyde yer aldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sevgi Eli'nin 16 yıldır ihtiyaç sahibi ile hayırseverler arasında köprü görevi yürüttüğüne dikkati çekti. 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde kurulan Sevgi Eli'ne katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür eden Başkan Zolan, "Kurulduğu günden bu yana Sevgi Eli'miz binlerce vatandaşımıza umut olmuş, şehrimizdeki dayanışma kültürünün kurumsal bir biçimde yaşamasına vesile olmuştur. Kuruluşumuzun 16. yılında da bize destek verip, zor durumda kalanlara gönülden Sevgi Eli'ni uzatan birlik ve beraberliğimizi arttıran vefalı, kadirşinas hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Sevgi eli, Denizli'de yardımlaşma ve dayanışmanın adı, zor durumda kalanın çaresiz kalmayacağının en güzel örneği oldu" ifadelerini kullandı.

Sevgi Eli, 16 yılda darda kalanlara Hızır oldu

16. yaşını kutlayan Sevgi Eli'nin Denizli'de kuruluşundan bu yana gönüllerde taht kurduğunu belirten Başkan Osman Zolan, "Sevgi Eli'nin kurucusu önceki dönem Belediye Başkanımız ve Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ile değerli eşleri Ayşen Zeybekci'ye ve çok kıymetli hayırseverlerimize bir kez daha Denizli halkı adına çok teşekkür ediyorum. 16 yılda darda kalanlara Hızır olan Sevgi Eli'mize nice sevgi dolu yıllar diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi