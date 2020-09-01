Hayırseverlerden ihtiyaç sahibi aileye daire sürprizi
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Hayırseverlerden ihtiyaç sahibi aileye daire sürprizi

Samsun'un Bafra ilçesinde hayırsever iki iş insanı, ihtiyaç sahibi 4 çocuklu aileye daire hediye etti.

01.09.2020 23:08 | Son Güncelleme: 01.09.2020 23:14

Samsun'un Bafra ilçesinde hayırsever iki iş insanı, ihtiyaç sahibi 4 çocuklu aileye daire hediye etti.

İlçede yaşayan Mahmut Özkök, Hacınabi Mahallesi'nde bulunan dairesini ihtiyaç sahibi bir aileye hediye etmeye karar verdi.

Yaklaşık 200 bin lira değerindeki apartman dairesinin tadilatını yaptıran Özkök'ün bu davranışından haberdar olan hayırsever Veysel Özkök de evin eşyalarını temin etti.

Mahmut ve Veysel Özkök, yaptıkları araştırmada, daireyi, Yavuz ailesine vermeyi kararlaştırdı.

Konudan haberdar olan Kaymakam Cevdet Ertürkmen ile beraber eve gelen Mahmut ve Veysel Özkök, daha sonra inşaat işçisi Hüseyin Yavuz ve eşi Mehpare Yavuz'u da daireye davet etti.

Kaymakam Ertürkmen, eşi ile beraber eve gelen 4 çocuk annesi Mehpare Yavuz'a, "Mahmut Bey bu evin tapusunu size verecek." dedi. Bunun üzerine büyük sevinç yaşayan Yavuz, "Kamera şakası mı? Rüyamda görsem inanmazdım. Siz beni çok mutlu ettiniz, Allah da sizi iki cihanda bunaltmasın, Allah razı olsun. Çocuklarımın yatacak yatakları yoktu. Hala şoktayım kamera şakası diye bekliyorum hala" sözleriyle heyecanını ve şaşkınlığını dile getirdi.

Mahmut Özkök, yeni tip koronavirüs salgını süresince bir aileyi sevindirmek istediğini belirterek, amacına ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kaymakam Ertürkmen ise hayırsever iş insanlarına davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Ertürkmen, daha sonra dairenin tapusunu Mehpare Yavuz'a teslim etti.

Hayırseverlerden ihtiyaç sahibi aileye daire sürprizi

Kaynak: AA

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