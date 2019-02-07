Hayırseverlerden Eğitime Destek

Adana'da hayırsever vatandaşlarca yaptırılacak olan anaokulunun protokolü törenle imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, valilik makamında gerçekleştirilen törende Vali Mahmut Demirtaş, Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen araziye yaptırılacak anaokulundan dolayı hayırsever Vehbi ve Ruhi Güzel'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından anaokulunun protokolü Vali Demirtaş ve Vehbi ve Ruhi Güzel tarafından imzalandı. Tören sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA