Hayırseverlerden çocuklara bayram armağanı
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Hayırseverlerden çocuklara bayram armağanı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Ramazan Bayramı ihtiyaç sahibi çocuklara bayram kıyafeti hediye etti.

Hayırseverlerden çocuklara bayram armağanı
22.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:53

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Ramazan Bayramı ihtiyaç sahibi çocuklara bayram kıyafeti hediye etti.

Uluslararası yardım çalışmalarıyla tanınan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Siverek şubesi Ramazan Bayramı öncesi ilçede ihtiyaç sahibi çocuklara, bayramlık elbise alındı. Dernek gönüllüleri Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan, çocukların bayram şekeri ve harçlık toplamayacağını göz önüne alarak, çocuklara şimdiden şeker, bayram harçlığı ve balonlarda hediye etti.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Siverek Temsilcisi Mehmet Akelma yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı öncesinde kadın kollarımız tarafından çocuklara hediye kefesi hazırlandı. Daha önce belirlenen yetim ve öksüz çocuklar bayram öncesinde ziyaret edilerek hediyeleri verildi" dedi.

Derneğin kadın kolları temsilcisi Tuba Baylan ise "Belirlediğimiz 110 ihtiyaç sahibi çocuğa Ramazan Bayramı öncesinde 'Yetim Giydirme' kampanyası düzenledik. Çevremizdeki hayırseverler aracılığıyla bu tür faaliyetleri sürdüreceğiz. Yetim giydirme kampanyasının yanı sıra kadın kollarımız tarafından hazırlanan hediye kefelerini de ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdık" diye konuştu.

Hediye ve bayram harçlıklarını alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek, dernek yetkililerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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