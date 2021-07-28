Hayırseverlerden 300 haneye kurban payı
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Hayırseverlerden 300 haneye kurban payı

Hayırseverlerden 300 haneye kurban payı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Geçtiğimiz hafta idrak edilen Kurban Bayramı'nda, Safranbolulu hayırsever vatandaşlar Safranbolu Belediyesi'ne bağlı Hayır Çarşısı aracılığı ile 300 haneye kurban eti gönderdi.

Geçtiğimiz hafta idrak edilen Kurban Bayramı'nda, Safranbolulu hayırsever vatandaşlar Safranbolu Belediyesi'ne bağlı Hayır Çarşısı aracılığı ile 300 haneye kurban eti gönderdi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, " Yardımlaşma ve dayanışmanın en büyük örneklerinin yaşandığı bayramlarımız, korumaya olduğu kadar geleneklerine de sahip çıkan Safranbolu'muzda bir kez daha kendini gösterdi" dedi.

Safranbolu Belediyesi tarafından 120 çocuğun bayram kıyafetlerinin bizzat evlerine kadar giderek teslim edildiğini de belirten Başkan Köse, "Çocuklarımızın mutluluğu bizlerinde mutluluğudur. Bizler yarınımızın teminatı evlatlarımız için var gücümüzle çalışıyoruz. Bununla birlikte 300 hanemize de hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile ortalama 4,5 kilo kurban payını Hayır Çarşımız aracılığı ile dağıttık. Bu vesile ile mesai arkadaşlarımız ve tüm Safranbolulu hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Hayırseverlerden 300 haneye kurban payı
Hayırseverlerden 300 haneye kurban payı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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