Hayırseverlerden 150 öğrenciye giyim yardımı

28.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:17

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde başlatılan; '1 bot, 1 mont' kampanyası sona erdi. Kampanya çercevesinde 12 okulda 150 öğrenci sevindirildi.



Kasım ayında atletizim antrenörü Zehre Suran, muhabir Tuğba Horuz ve ve muhasebeci Aycan Göçer öncülüğünde başlatılan '1 bot, 1 mont' kampanyası başarılı oldu. Hayırseverlerin maddi destekleri ile can bulan kampanyada mutlu sona gelindiğini belirten Zehra Suran, ilçedeki 12 okulda 150 öğrenciye 1 mont ve 1 bot'un teslim edildiğini belirtti.



Kampanyalarına başlamadan önce kaymakamlığa dilekçe ile başvurduklarını, dilekçelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştıktan sonra İlçedeki okullarda mağdur durumdaki çocukların tespitinin yapıldığını hatırlatan Zehra Suran, tespitle birlikte kampanya çalışmalarını hızlandırdıklarını, hayırseverlerin maddi desteğiyle 150 öğrenciye verilmek üzere aynı anda 12 ilk ve ortaöğretim okullarında 1 mont ve 1 bot teslimatının yapıldığını söyledi.



Maddi destekte bulunan hayırseverlere ve yaptıkları indirimler ile kampanyalarına destekte bulunan Osmancıklı esnaflara teşekkür eden Suran, "Minik öğrencilerimizin yardım eden ve destekte bulunan herkese teşekkür ederiz "dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA