Hayırseverler okula anasınıfı ve fen laboratuvarı yaptırdı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde Eskiköy İlkokulu ve Ortaokuluna hayırseverler tarafından yaptırılan anasınıfı ve fen laboratuvarı düzenlenen törenle açıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Anasınıfı öğrencileri gösteri sundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak ve okul müdürü Volkan Durdu hayırseverlere plaket takdim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, törende yaptığı konuşmada; "Çocuklarımızın fikri gelişimine ciddi katkı sağlayacak bu çalışmaların hepsine ön ayak olan herkese sonsuz teşekkürler, geleceğimize yaptığınız yatırımlar için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Volkan Durdu ise; "Bizler öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile birlikte anasınıfı öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmesi, ortaokul öğrencilerimizin ise tam donanımlı bir Laboratuvarda fen derslerini işleyebilmesi için bir hayal kurduk. Bu hayallerimizin gerçekleşmesini sağlayan hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimizce yapılan bu yeni eğitim ortamlarından yararlanacak öğrencilerimizin öğretmenlerinin gösterdiği yolda ailesine, devletine, kendisine ve insanlığa güzel işler yapacak yerlere geleceğine inancımız tamdır." dedi.

Tören açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sona erdi. - MUĞLA