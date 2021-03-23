Hayırseverler 'den Karkamış'a okul
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hayırseverler 'den Karkamış'a okul

23.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:29
Hayırseverler 'den Karkamış'a okul

Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan ve hayırsever destekleri ile her geçen gün büyük bir aileye dönüşen "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına destekler artarak devam ediyor.

Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan ve hayırsever destekleri ile her geçen gün büyük bir aileye dönüşen "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına destekler artarak devam ediyor.

Başladığı günden bugüne kadar çok sayıda hayırsever ile eğitime destek protokollerinin imzalandığı kampanyaya bir destek de Tiryakioğlu Holding'den geldi.

Tiryakioğlu ailesi tarafından geçen yıl vefat eden anneleri Nigar Tiryakioğlu adına Karkamış İlçesine kazandırılacak 12 derslikli Çok Programlı Anadolu Lisesi için Gaziantep Valiliği'nde protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, Tiryakioğlu ailesinin Gaziantep'e dair her hayır hasenat işinde desteklerini esirgemediklerini belirterek "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına sundukları katkılar için ayrıca teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Karkamış İlçesine 12 derslikli Çok Programlı Anadolu Lisesini kazandıracak hayırsever aileye öğrenciler adına teşekkür ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tiryakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever İş İnsanı Ahmet Tiryakioğlu da daha önce babalarının adına bir okul yaptırdıklarını, geçen sene annelerini kaybettiklerini ve bu okulu anneleri adına yaptıracaklarını söyleyerek desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

Konuşmalar sonrasında, Karkamış İlçemizde yapımı devam eden ve hayırseverin nakdi bağışı karşılığında isim hakkının verileceğini içeren eğitim protokolünün imzaları atıldı. Söz konusu okulun isminin ise Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi olacağı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Ziya Selçuk Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kemal Sunal Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayırseverler 'den Karkamış'a okul - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 13:33:32. #1.14#
title