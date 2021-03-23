Hayırseverler 'den Karkamış'a okul

Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan ve hayırsever destekleri ile her geçen gün büyük bir aileye dönüşen "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına destekler artarak devam ediyor.

Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan ve hayırsever destekleri ile her geçen gün büyük bir aileye dönüşen "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına destekler artarak devam ediyor.

Başladığı günden bugüne kadar çok sayıda hayırsever ile eğitime destek protokollerinin imzalandığı kampanyaya bir destek de Tiryakioğlu Holding'den geldi.

Tiryakioğlu ailesi tarafından geçen yıl vefat eden anneleri Nigar Tiryakioğlu adına Karkamış İlçesine kazandırılacak 12 derslikli Çok Programlı Anadolu Lisesi için Gaziantep Valiliği'nde protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, Tiryakioğlu ailesinin Gaziantep'e dair her hayır hasenat işinde desteklerini esirgemediklerini belirterek "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına sundukları katkılar için ayrıca teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Karkamış İlçesine 12 derslikli Çok Programlı Anadolu Lisesini kazandıracak hayırsever aileye öğrenciler adına teşekkür ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tiryakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever İş İnsanı Ahmet Tiryakioğlu da daha önce babalarının adına bir okul yaptırdıklarını, geçen sene annelerini kaybettiklerini ve bu okulu anneleri adına yaptıracaklarını söyleyerek desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

Konuşmalar sonrasında, Karkamış İlçemizde yapımı devam eden ve hayırseverin nakdi bağışı karşılığında isim hakkının verileceğini içeren eğitim protokolünün imzaları atıldı. Söz konusu okulun isminin ise Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi olacağı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı