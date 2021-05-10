Hayırseverler bir çatı altında buluşarak vatandaşın karnını doyurdu
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Hayırseverler bir çatı altında buluşarak vatandaşın karnını doyurdu

Hayırseverler bir çatı altında buluşarak vatandaşın karnını doyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir Odunpazarı Tanıtım Grubu adlı bir platform, Ramazan'ın her gününde aralarında topladığı yardımıyla tüm Ramazan boyunca binlerce vatandaşın sofralarını yemekle şenlendirirken, bu kez ANDA Kardeşe Vefa Derneği ve bireysel yardım toplayan bir ekiple beraber bir çatı atlında buluştu.

Eskişehir Odunpazarı Tanıtım Grubu adlı bir platform, Ramazan'ın her gününde aralarında topladığı yardımıyla tüm Ramazan boyunca binlerce vatandaşın sofralarını yemekle şenlendirirken, bu kez ANDA Kardeşe Vefa Derneği ve bireysel yardım toplayan bir ekiple beraber bir çatı atlında buluştu.

Sosyal medya üzerinden vatandaşlardan bağış toplayıp yardımlarını ihtiyaç sahiplerin kapılarına karar dağıtan bir grupla beraber, 3 hayırsever ekibi, bir günde 600 kişiye iftar ulaştırdı. Üç ayrı mahalle muhtarların belirlediği ihtiyaç sahipleri, ya yardım dağıtım noktasına gelerek iftarlarını aldılar ya da gelemeyenlere hayırsever ekibi tarafından evin kapılarına kadar ulaştırıldılar. 50 kişiye yapılan yardımla başlatılan proje gün geçtikçe artan sayılarla Ramazan'ın sonuna kadar 3 binin üzerine yardım yapıldı.

"Bugün bütün hayırseverler birleşti"

ANDA Kardeşe Vefa Derneği yetkilisi Gerçek Çeliksöz, Odunpazarı Tanıtım Grubu ile hareket ederek yaptığı yardımla ilgili olarak, "Yardımseverler ile kurduğumuz bir aşevimiz var. Ramazan boyunca buradan 2 bin 800 kişiye yemek dağıldı. Bugün bütün hayırseverler birleşti. 600 kişilik bir yemek çıkardık ve şuanda da dağıtıyoruz. Üç muhtarla çalışıyoruz, Cunudiye mahallesi, Odunpazarı bölgesi ve Gökmeydan mahallesi muhtarlarıyla çalışıyoruz. 5-6 çeşit yemek var. Kavurma, pilav, tatlı, salata, pide ve açmalar var. Bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz."

"Sadece Ramazan'da değil, kalıcı olarak her zaman açık tutacağız"

Odunpazarı Tanıtım Grubu Koordinatörü Oral Büyüksarı, Ramazan boyunca yaptığı yardımları hakkında bilgi verirken, Ramazan ayından sonra da faaliyete devam etmeye planladığı aktardı. Büyüksarı, "Odunpazarı Tanıtım Gurubu ile biz 50 kişiyle başladık. Her gün artarak bugün 350 kişiyi geçen bir sayıya ulaştık. Bu hem hayır alanları, hem de hayır verenlerin açısından çoğalma oldu. Tahmin ediyorum ki bundan sonra da birlikte hareket edeceğiz. Buradaki aşevini sadece Ramazan'da değil, kalıcı olarak her zaman açık tutacağız. Bugün itibariyle 3 bin kişiyi geçtik bundan sonraki günlerde de 4 bin kişiye ulaşmayı tahmin ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Hayırseverler bir çatı altında buluşarak vatandaşın karnını doyurdu
Hayırseverler bir çatı altında buluşarak vatandaşın karnını doyurdu
Hayırseverler bir çatı altında buluşarak vatandaşın karnını doyurdu
Hayırseverler bir çatı altında buluşarak vatandaşın karnını doyurdu
Hayırseverler bir çatı altında buluşarak vatandaşın karnını doyurdu
Hayırseverler bir çatı altında buluşarak vatandaşın karnını doyurdu
Hayırseverler bir çatı altında buluşarak vatandaşın karnını doyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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