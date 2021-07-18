Hayırseverler, bayramda yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürecek

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Ordu Valisi Tuncay Sonel'in girişimleri, hayırseverlerin desteğiyle alınan 268 koç, Kurban Bayramı'nda kesilmek üzere 19 ilçedeki yetim ve öksüz çocukların ailelerine gönderildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel'in girişimleri, hayırseverlerin desteğiyle alınan 268 koç, Kurban Bayramı'nda kesilmek üzere 19 ilçedeki yetim ve öksüz çocukların ailelerine gönderildi.

Vali Sonel, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile ağıllara girerek, yetim ve öksüz çocuklara verilecek kurbanlık koçları seçti.

Hayırseverlerin desteği ile alınan ve özenle süslenen 268 koç, daha sonra araçlara yüklenerek 19 ilçedeki yetim ve öksüz çocukların ailelerine gönderildi.

Vali Tuncay Sonel, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, daha önceki görev yerlerinde olduğu gibi Ordu'da da Kurban Bayramı'nda yetim ve öksüz çocuklar için kınalı koç hazırlayarak kırmızı kurdeleyle süslediklerini belirtti.

Kaymakamlar, müftülük ve kurum müdürlerinin koordinesinde alınan koçların ailelere teslim edilmesi için evlerine gönderildiğini kaydeden Vali Sonel, "268 kınalı koçumuz yetim ve öksüz evladımızın evlerine bugün itibarıyla teslim edilmeye başlandı. Çocuklarımız bayramın tadını yaşasın istedik. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Allah niyetlerini ve kurbanlarını kabul etsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı