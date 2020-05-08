Hayırseverler bağışladı, Cerrahpaşa 'İyilik Dükkanı' kurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayırseverler bağışladı, Cerrahpaşa 'İyilik Dükkanı' kurdu

Hayırseverler bağışladı, Cerrahpaşa 'İyilik Dükkanı' kurdu
08.05.2020 10:37 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:37

HAYIRSEVERLER sağlık çalışanlarını bir an bile yalnız bırakmıyor.

HAYIRSEVERLER sağlık çalışanlarını bir an bile yalnız bırakmıyor. Tıbbi malzemeden, el kremine kadar sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler geliyor.

Koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, bir an bile yalnız bırakılmıyor. Hayırseverler, sağlık çalışanları ve hastalar için tıbbi malzemeden küçük atıştırmalıklara, el kreminden kıyafete kadar çeşitli hediyeler gönderiyor. Gelen bağış ve hediyeler ise hem hastalar hem de sağlık çalışanlarına dağıtılıyor. Bu süreçte çok sayıda bağışın yapılmasının ardından ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından 'İyilik Dükkanı' kuruldu. Özellikle korona servisinde yatan ve maddi durumu iyi olmayan hastaların tüm ihtiyaçları buradan sağlanıyor. 

"KORONAVİRÜS SEBEBİYLE BAĞIŞLAR DA GELDİĞİ İÇİN BURAYI AÇTIK"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, bu süreçte hayırseverlerden çok sayıda bağış yapılmasının ardından bu dükkanı kurduklarını belirterek, "Hayırseverler, iş adamları, sivil toplum kuruluşları bizi hiç yalnız bırakmadı. Daha önce de yapıyorlardı ancak koronadan sonra bu bağış miktarları daha çok arttı. Bu bizim toplumumuzun özelliği. Aslında 'İyilik Dükkanı' daha önce hayata geçirmek istediğimiz bir projeydi. Koronavirüs sebebiyle bağışlar da geldiği için burayı açtık. İhtiyaç sahibi yatan hastalarımız, ya da bu hastaların refakatçileri oluyor. Ayrıca kendi personelimiz, öğrencimiz var. Amacımız, Cerrahpaşa bünyesinde bulunan ve ihtiyacı olan herkese Başhekimliğin denetiminde ve kontrolünde yapmak. 4 bin civarında çalışanımız var. Belirli sayıda bağış ve hediyeler geliyor. Önceliğimiz korona servisinde yatan hastalar ya da yoğun bakımda yatan hastalar. Personellerden de özellikle Covid'de çalışanlara öncelik tanıyoruz" diye konuştu.

"HEMEN AYNI GÜN TÜM İSTEKLERİMİZ GETİRİLİYOR"'İyilik Dükkanı' gönüllü elçisi Burçak Kalkan ise, "Salgın başladıktan sonra gönüllü olmak istediğimi belirttim. Hocamız da bana burayı emanet etti. Tüm Covid sorumluları bir iletişim ağı kurarak gerekli hasta ve çalışanlara istedikleri malzemeleri temin etmek için yardımcı oluyorum. Bu süreçte insanlar aniden yattığı için en çok iç çamaşırı, pijama ve terlik ihtiyacı oluyor. Daha sonra ise kişisel temizlik malzemelerine ihtiyacımız oluyor. Elimizden olmayan malzemeleri bağışçılarımıza ilettiğimizde sağ olsunlar hemen aynı gün tüm isteklerimiz getiriliyor" dedi.

"HALKIMIZ GERÇEKTEN ÇOK YARDIMSEVER"Cerrahpaşa Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Selma Kaçar, "Halkımız gerçekten çok yardımsever herhangi bir şeye ihtiyacımız var mı diye direkt bizlerle iletişime geçtiler. Özellikle gönderilmeyen malzemeleri göndermek istiyorlar. Başlarda tıbbi malzemeler geliyordu. Arkadaşlarımız uzun süre evlerine gidemedikleri için kişisel ihtiyaçları olan diş fırçası, diş macunu ve dezenfektan tahrişi için krem gönderenler oldu. Hiçbir şey yapamayan birisi yemek yememişlerdir deyip evde kek, börek yapıp gönderdi. Hastanede çalışanlarını düşünüyorlar, bunu da manevi olarak bize hissettiriyorlar" şeklinde konuştu. Korona servisi sorumlu hemşiresi Nilay Şimşek bu hediyelerin bu süreçte streslerini azalttığını, moral olduğunu ifade etti. Şimşek, "Süreç başladığında herkesin bir paniği, kaos ortamı vardı. Sonrasında bu güzel hediyeler arkadaşlarımızın çok hoşuna gitti. Düşünülmek, hatırlanmak çok güzel bir şey. Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz her gelen hediyen çok hoşnut kaldık

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haberler
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Haberler
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
'Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok' diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit...
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Sibel Can Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Sergen Yalçın Nenad Bjelica Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Mayıs Kadın Sabah
Şu an buradasınız: Hayırseverler bağışladı, Cerrahpaşa 'İyilik Dükkanı' kurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 12:01:12. #1.14#
title