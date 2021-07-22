Hayırseverler bağışladı, belediye ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
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Hayırseverler bağışladı, belediye ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Hayırseverler bağışladı, belediye ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Kurban Paylaşmaktır" kampanyası kapsamında hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaştırdı.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Kurban Paylaşmaktır" kampanyası kapsamında hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaştırdı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kurban Bayramı nedeniyle Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen "Kurban Paylaşmaktır" kampanyasına kurban payı vererek katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Bayramın manevi atmosferinde yardımlaşmanın ve paylaşmanın güzel bir örneğini yaşadıklarını belirten Başkan Kayda, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Kurban Bayramı öncesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından başlatılan Kurban Paylaşmaktır isimli organizasyonumuzda hayırsever vatandaşlarımız dağıtacakları kurban paylarıyla ilgili telefonlarımıza ulaşarak adres bilgilerini verdiler. Ekiplerimiz soğuk zincir araçlarla belirtilen adreslerden kurban paylarını alıp parça et veya kıyma olarak işleterek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdılar. Bu organizasyonla ihtiyaç sahibi 514 hemşehrimizin kapısını çalarak paylarını teslim ettik. Bu organizasyona katılan hayırsever hemşehrilerime, ekiplerimize ve ekiplerimize yardımcı olan muhtarlarımıza teşekkür ediyor, kesilen kurbanların kabul olmasını yüce Allah'tan diliyorum. Sosyal Belediyecilik hizmetlerimiz devam edecek" dedi. - MANİSA

Hayırseverler bağışladı, belediye ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Hayırseverler bağışladı, belediye ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Hayırseverler bağışladı, belediye ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Hayırseverler bağışladı, belediye ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Hayırseverler bağışladı, belediye ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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