Hayırseverler Afrika'ya temiz su projesi ve yetimler için tek yürek oldu
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Hayırseverler Afrika'ya temiz su projesi ve yetimler için tek yürek oldu

22.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:49
Hayırseverler Afrika'ya temiz su projesi ve yetimler için tek yürek oldu

Hacere Orhan'ın önderliğinde, Afrika'ya su kuyusu ve Somali Kız Yetimhanesi açılması kapsamında İstanbul'un en prestijli mekanlarından Qubbe Life da büyük bir etkinlik düzenlendi. İHH ve birçok yardımsever firma tarafından desteklenen etkinlikte, bağışçılar açık arttırma usulü ile satışa sunulan ürünleri aldı.

Medeniyetlerin kurulup yıkılmasında önemli rolü olan, binlerce yıl savaş sebebi olarak görülmüş ve dünya nüfusunun hızlı artışına paralel olarak her geçen yıl daha büyük bir ihtiyaç haline gelen su, özellikle Afrika kıtasının en büyük ihtiyaçlarından biri. Su çok önemli ve herkes temiz suya ulaşmalı düşüncesiyle yola çıkılan bu proje oldukça ses getirdi. Projenin mimarı Hacere Orhan, su sıkıntısı yaşanan bölgelerde açılan su kuyularıyla ihtiyaç sahiplerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak, salgın hastalıkların önüne geçmek ve açıldığı bölgenin su ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılayarak tarım ve hayvancılığın gelişmesine imkân oluşturmayı hedefliyor.

Hayırseverler Afrika'ya temiz su projesi ve yetimler için tek yürek oldu

DÜNYADA 400 MİLYONA YAKIN YETİM ÇOCUK VAR

Dünyada çeşitli nedenlerle yetim kalmış 400 milyona yakın çocuk bulunuyor. Her yıl milyonlarca çocuk, organ ve fuhuş mafyaları tarafından satılıyor veya misyonerlik faaliyetlerinde kullanılıyor. Çocukları güvensiz ortamlardan korumak için açılan yetimhaneler insanlık için büyük bir önem taşıyor. Somali Kız Yetimhanesinde yetimlerin; eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, barınma şartlarının iyileştirilmesi, kalkınma ve farkındalığın oluşturulması gibi faydaların da sağlanması hedefleniyor. Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında Moda tasarımcısı Hacere Orhan önce kendi ürünlerini bağış amaçlı satışa çıkarttı.

ÜRÜNLER BAĞIŞ OLARAK SATIŞA SUNULDU

İHH destekli bu proje birçok yardımsever firma tarafından desteklendi. 22.02.2021- 26.02.2021 tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin ilk günü bağışçılarla buluşuldu. Açık arttırma usulü ile satışa sunulan ürünler bağış olarak alındı. Öte yandan tüm bağışçılar, bağışlarının nereye ve ne şekilde ulaştığı hakkında görsel ve yazılı olarak bilgilendirildi. Afrikalı Ali 'nin sunumuyla gerçekleşen etkinlik, Eyüp Sultan Belediye başkanı Deniz Köken ve ilçe başkanı Muhammed Vanlıoğlu' nun konuşmalarıyla başladı. Etkinlikte daha sonra Somali ve Afrika ile alakalı görseller ve yaşanmış hayat anlatımları yapıldı. Son olarak açık arttırma tablo, plaket takdimleri yapıldı. Beş gün süren etkinlik tüm yardımsever vatandaşların katılımına açık olarak devam edecektir.

Hayırseverler Afrika'ya temiz su projesi ve yetimler için tek yürek oldu
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