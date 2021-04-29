Hayırseverler adına fidan dikimi etkinliği yaptılar
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Hayırseverler adına fidan dikimi etkinliği yaptılar

Hayırseverler adına fidan dikimi etkinliği yaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uzat Elini Yardım Organizasyonu, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Uzat Elini Yardım Organizasyonu, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Ramazan aylarında ihtiyaç sahibi yetim, yoksul çocuklar ve aileleri için etkinlikler düzenleyen Uzat Elini Yardım Organizasyonu, şimdi de çocukların zihinlerinde hoş bir Ramazan hatırası bırakmak için fidan dikimi etkinliği düzenledi.

Erzurum Pasinler yolu üzerindeki hatıra ormanında düzenlenen programda gönüllü aileler ve ihtiyaç sahibi çocuklar fidanları toprakla buluşturdu. Hayırsever ailelerin ve çocukların isimlerinin yazılı olduğu kimlik levhaları asıldı.

Orman varlıklarını koruyan ve geliştirilmesi için çalışan Erzurum İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün desteği ile toplamda 620 fidan dikimi gerçekleşti.

Uzat Elini Yardım Organizasyonu Türkiye Koordinatörü Hilmi Yavilioğlu, "Ormanları koruyup, geliştirerek geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakmak adına başlatmış olduğumuz "Bir Fidan Dik Hatıran Olsun" projesi kapsamında hayırseverlerimizin ve çocukların zihinlerinde hoş bir Ramazan hatırası bırakmak adına fidan dikimi program düzenledik". Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V), "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, elinizdeki fidanı dikin!"hadis-i şerifinden yola çıkarak Erzurum'da kalıcı güzel bir esere imza atmış olduk" dedi.

Yavilioğlu, "Uzat Elini Yardım Organizasyonu olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirve yaptığı Ramazan-ı Şerif ayında ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine Gıda Paketi, İftar Yemeği ve Bayram Elbisesi yardımlarıyla elimizi uzatarak geleceğe umutla bakmalarına vesile oluyoruz. Erzurum'da şuana kadar binlerce ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırarak gönüllerde unutulmaz izler bıraktık.' "Sen Yeter ki Paylaş Ramazan'da İyilik Yerine Ulaşır" sloganıyla başlatmış olduğumuz Ramazan 2021 kampanyası çerçevesinde Almanya ve Türkiye'deki hayırseverlerimizin bağışlamış oldukları Fitre, Zekat, Bayram Elbisesi, Gıda Paketi ve İftar Yemeği yardımlarını 350 ihtiyaç sahibi ailere ulaştırdık. Ayrıca Ülkemizde Adıyaman, Hakkari, Samsun, Iğdır, Ağrı, Mardin ve Şanlıurfa da yardımlar halihazırda yapılıyor. Ramazan Ayı boyunca iftar sofralarında yüzleri güldürebilmek ve zor günleri dayanışma içerisinde birlikte atlatabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ramazan Ayı boyunca sürecek olan çalışmalarımızın hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla daha da güçleneceğine inanıyorum" dedi. - ERZURUM

Hayırseverler adına fidan dikimi etkinliği yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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