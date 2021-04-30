Hayırseverin ücretini ödediği 5 bin ekmek ücretsiz dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayırseverin ücretini ödediği 5 bin ekmek ücretsiz dağıtıldı

Hayırseverin ücretini ödediği 5 bin ekmek ücretsiz dağıtıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de geçen yıl 5 bin ekmek satın alarak vatandaşlara ücretsiz ulaştırılmasını sağlayan hayırsever, bu yıl da aynı duyarlılığı sergiledi.

MERSİN'de geçen yıl 5 bin ekmek satın alarak vatandaşlara ücretsiz ulaştırılmasını sağlayan hayırsever, bu yıl da aynı duyarlılığı sergiledi.

Kuruçeşme Hastane Caddesi'ndeki Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait MER-EK büfesinden geçen yıl 5 bin ekmeğin ücretini ödeyip, ücretsiz ulaşmasını sağlayan hayırsever, bu yıl da aynı büfeden 5 bin ekmek satın aldı. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, pandemi döneminde ekmeklerin ücretsiz dağıtımını sağladı. Büfeden ekmek almaya gelen vatandaşlar ekmeğin ücretsiz olmasına sevinip, hayrı yapan vatandaşa teşekkür etti.


Hayırseverin ücretini ödediği 5 bin ekmek ücretsiz dağıtıldı
Hayırseverin ücretini ödediği 5 bin ekmek ücretsiz dağıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat
Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Altun Hande Erçel Yılmaz Erdoğan Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Gökhan Gönül Yılmaz Vural Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hayırseverin ücretini ödediği 5 bin ekmek ücretsiz dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 17:07:00. #1.15#

title