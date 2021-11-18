HAYIRSEVERİMİZ TARAFINDAN YAPTIRILAN ATÖLYELERİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MARMARİS, MUĞLA (Habermetre) - Hayırsever Sıtkı Zaralı tarafından Marmaris Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu/Ortaokulunda yapımı tamamlanan yaşam beceri atölyesi ile yenilenen bilgisayar ve robotik kodlama atölyesinin açılışı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Abdülhalik Baş, İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay'ın yanı sıra Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa ve Hayırseverimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Öğrencilerin seramik, ahşap ve günlük yaşam becerilerini geliştirebileceği 100 m2 alana sahip yaşam ve beceri atölyesi içerisinde; seramik masası ve fırını, 2 adet marangoz tezgahı ve aletleri, 2 adet mengeneli iş tezgahı, 3 adet halı dokuma tezgahı, dikiş makinesi, basit su tesisatı ve tamir takımları mevcut. Yine Hayırsever Sıtkı Zaralı tarafından yenilenen bilgisayar ve robotik kodlama atölyesinde ise 30 adet yeni nesil bilgisayar öğrencilerin kullanımına sunuldu. Atölyelerinin gezilmesinin ardından Daire Başkanı Abdülhalik Baş, Hayırsever Sıtkı Zaralı'ya eğitime sundukları katkı ve desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

İl Müdürümüz Emre Çay, açılış sonrası yaptığı konuşmasında "Öğrencilerimiz bu atölyelerde, dokunarak deneyimleyerek farklı becerileri geliştirme fırsatı buluyorlar. Sadece akademik başarı değil mesleki eğitime dair fikirler veren beceri atölyelerinde öğrencilerimiz ilgi, istidat ve becerilerini keşfetmeye yönelik çalışmalar yapıyorlar. Ben bu minvalde Saydıdeğer Hayırseverimizi çocuklarımıza sundukları imkanlar için bir kez daha teşekkür ediyorum. " dedi.

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