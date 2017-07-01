Hayırseverden Engellilere Minibüs Yardımı

İstanbul'da yaşayan hayırsever bir vatandaş Elazığ Omurilik Felçlileri Derneği bünyesinde kullanılması için engelli minibüsü aldı.



Düzenlenen törenle hizmete sunulan engelli minibüsü ile dernek üyesi engelliler daha rahat seyahat edecek.



Valiler Kararnamesi ile Van Valiliğine atanan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu törende yaptığı konuşmada, görevde olduğu sürede kentteki engelli bireylere her konuda destek olmaya çalıştıklarını söyledi.



Engelli bireylere uygun bir şekilde dizayn edilmiş minibüs ile engellilerin bir yerden bir yere giderken daha rahat edeceklerini ifade eden Zorluoğlu, şunları söyledi:



"Engelli kardeşlerimize şunu ifade etmek isterim. Yaşama sevinçlerini, ümitlerini hiçbir zaman kaybetmesinler mutlaka ve muktlaka kendilerini geliştirecek ve sosyal hayata katacak faaliyetlere ağırlık versinler. Benden sonra gelecek olan valimizide yakınen tanıyorum. Mutlaka ve mutlaka en az bizim kadar sizlerle alakadar olacaklar. Sizlere devletin desteği tüm imkanlarıyla devam edecek. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu minibüsü sağlayan ve isminin açıklamasını istemeyen hayırsever kardeşimize de İstanbul'daymış, kendisine teşekkür ediyorum.



Yapılan konuşmaların ardından engelli minibüsü hizmete girdi.