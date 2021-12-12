Hayırseverden Bodrum'a Aile Sağlığı Merkezi
Hayırseverden Bodrum'a Aile Sağlığı Merkeziİl Sağlık Müdürlüğü ve Hayırsever İş İnsanı Nazmi Canbaz arasında Bodrum ilçesi Bitez Mahallesine yapılacak Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı.
BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Hayırseverden Bodrum'a Aile Sağlığı Merkeziİl Sağlık Müdürlüğü ve Hayırsever İş İnsanı Nazmi Canbaz arasında Bodrum ilçesi Bitez Mahallesine yapılacak Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı. Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Hayırsever İş İnsanı Nazmi Canbaz, Destek Hizmetleri Başkanı Hüseyin Kavasoğlu, Mimar Özge Çolak, Müteahhit Kiyasettin Demir katıldı. Bodrum ilçesi Bitez mahallesinde 1045 m2 yüzölçümlü arsa üzerine yaklaşık 329 m2 inşaat alanına sahip 4-5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi yapılacak.
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