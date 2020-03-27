Hayırsever vatandaştan örnek davranış...9 ayrı noktaya 500 adet yardım paketi bıraktılar
Hayırsever vatandaştan örnek davranış...9 ayrı noktaya 500 adet yardım paketi bıraktılar Ankara'da hayırsever bir vatandaş şehrin 9 ayrı noktasına isteyenlerin alabilmesi için gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri bıraktı.
27.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:00
Hayırsever vatandaştan örnek davranış...9 ayrı noktaya 500 adet yardım paketi bıraktılar
ANKARA - Ankara'da hayırsever bir vatandaş şehrin 9 ayrı noktasına isteyenlerin alabilmesi için gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri bıraktı.
Ankara'da ismini açıklamayan hayırsever bir vatandaş Altındağ ve Mamak ilçelerinde 9 ayrı noktada içesinde gıda malzemeleri bulunan yardım paketlerini bıraktı. Paketlerin ihtiyaç sahipleri için bırakıldığı ve ücretsiz olduğu kaydedildi. 500 adet hazırlanan paketler kısa sürede tükendi.
Kaynak: İHA