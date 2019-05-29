Hayırsever vatandaştan öğrencilere iftar

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayırsever vatandaş, öğrenciler için iftar programı düzenledi.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ismi açıklanmayan hayırsever vatandaşın okul bahçesinde düzenlediği iftar programına katıldı.

Okul Müdürü Abdulsamet Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan bir hayırseverin, geçmişlerinin hayrına verilen iftar programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, okul idaresi, öğretmenler ve 100 öğrencinin katıldığını söyledi.

Hayırsever vatandaşa teşekkür eden Atalay, öğrenciler için değişik bir ortam olduğunu, daha samimi bir havada oruçlarını açtıklarını belirtti.

Kaynak: AA