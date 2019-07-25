Hayırsever vatandaştan muhtaçlara yardım

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayırsever vatandaş Mehmet Sadik Karakuş, yetim, dul, engelli ve yaşlılara giyim yardımında bulundu.

Nizip ilçesindeki muhtaç vatandaşlar için bir kampanya başlatan Mehmet Sadık Karakuş, ihtiyacı olanlar için elinden gelen tüm imkanı sağlayacağını ve gerekirse kapı kapı dolaşacağını belirtti. Karakuş, kampanyaya destek veren hayırsever vatandaşlara ve esnaflara da teşekkür ederek toplanan yardımları dağıtmaya başladıkları için mutlu olduklarını vurguladı. Yapılan yardım kampanyasını ilçede bulunan engelli, yetim, dul ve yaşlı insanlara yönelik 'İyilik Kervanı" olarak adlandırdıklarını da açıklayan Karakuş, bu yönde farklı projelerinin olduğunu belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA