Hayırsever vatandaştan ihtiyaç sahiplerine bin adet karpuz
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Hayırsever vatandaştan ihtiyaç sahiplerine bin adet karpuz

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hayırsever bir vatandaşın armağan ettiği bin adet karpuzu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, aşevine ve Down Kafeye dağıttı.

Hayırsever vatandaştan ihtiyaç sahiplerine bin adet karpuz
17.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:21

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hayırsever bir vatandaşın armağan ettiği bin adet karpuzu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, aşevine ve Down Kafeye dağıttı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karpuzlar belediye zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırıldı. Hayırsever bir iş insanının belediye verdiği karpuzlar, ihtiyaç sahibi vatandaşların yoğun olarak yaşadıkları Cumhuriyet, Seymenli, Hürriyet mahallelerinde zabıta ekipleri ve Fen İşleri Müdürlüğü personeli tarafından evlere dağıtılmak yerine korona virüsü tedbirleri kapsamında, dağıtılmak üzere mahalle muhtarlarına, Mezitli Belediyesi aşevine ve Down Kafeye teslim edildi.

Bazı mahallelerde ise gerekli virüs tedbirleri alınarak yapılan karpuz dağıtımı sırasında renkli görüntüler yaşandı.

Mezitli'de iyiliğin bulaşıcı olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Büyük Mezitli ailesi, elinden ne gelirse, gönlünden ne koparsa paylaşma geleneğine sahip. Bunu en iyi korona virüsü döneminde yaşadık. Belediyemize hiçbir yük getirmeden vatandaşımız gerek maske konusunda gerekse gıda kolisi konusunda muhteşem bir dayanışma örneği sergiledi. Bu durumun Türkiye'de başka yerde yaşandığını sanmıyorum. Bize sadece bizlere ulaştırılan bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak düştü. Özellikle virüsün yoğun olup sokağa çıkma kısıtlaması yaşandığı günlerde 24 saat içerisinde tüm talepleri karşılayabilmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.

Bir işadamının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bin adet karpuz ve iki kasa erik verdiğini ifade eden Başkan Tarhan, "Hayırseverimizin gönlünden kopan bu hediyeyi yerine ulaştırmak için ekiplerimiz hemen harekete geçti. Zabıta Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin de desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Cumhuriyet, Seymenli, Hürriyet gibi mahallelerde, aşevimize ve Down Kafemize dağıtımlarımızı yaptık. Bu iyilik köprüsünü hiç aksatmayan tüm hayırseverlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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