Hayırsever vatandaştan anlamlı bağış
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Hayırsever vatandaştan anlamlı bağış

Hayırsever vatandaştan anlamlı bağış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine akülü sandalye bağışında bulunmak isteyen hayırsever Ömer Alagaş'a aracı oldu.

Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine akülü sandalye bağışında bulunmak isteyen hayırsever Ömer Alagaş'a aracı oldu. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, akülü sandalyelerine Halk Evi'nde kavuştu.

Engelli bireylerin yaşamına dokunan, onların sosyal hayatta aktif şekilde yer almalarına katkıda bulunan Nilüfer Belediyesi, hayırsever vatandaşların engelliler için yapmak istedikleri yardım girişimlerine de köprü oluyor. İhtiyaç sahiplerine akülü sandalye bağışında bulunmak isteyen hayırsever Ömer Alagaş, Nilüfer Belediyesi ile anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Alagaş, önceki günlerde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek, akülü sandalye ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ulaşabilmek için destek istedi. Alagaş'ın bu talebi üzerine Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Nilüfer'de akülü sandalye ihtiyacı olan bireyleri belirledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırsever Ömer Alagaş, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde bir araya geldi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İYİ Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, İYİ Parti İlçe Başkanı Levent Öncü ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Temirtaş'ın da yer aldığı buluşmada hayırsever Ömer Alagaş, 5 adet akülü sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim etti. "Şu an dünyanın en mutlu insanıyım" diyen hayırsever Ömer Alagaş, "Ben emekli bir insanım. Birikimimi bu şekilde bağış yaparak kullanmak istedim. Dezavantajlı insanlarımıza ufak da olsa bir katkım olabildiyse ne mutlu bana. Tek dileğim dua almak. Buradan başladık, umarım bu bağışlarımın devamı gelir" şeklinde konuştu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, anlamlı bağışından dolayı hayırsever Ömer Alagaş'a teşekkür etti. - BURSA

Hayırsever vatandaştan anlamlı bağış
Hayırsever vatandaştan anlamlı bağış
Hayırsever vatandaştan anlamlı bağış
Hayırsever vatandaştan anlamlı bağış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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