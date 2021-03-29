Hayırsever vatandaşa teşekkür belgesi
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Hayırsever vatandaşa teşekkür belgesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Hayırsever vatandaşa teşekkür belgesi

Çorum'un Osmancık ilçesinde, bin 138 metrekare arsasını bağışlayan hayırsever vatandaşa Diyanet Vakfı'ndan teşekkür belgesi verildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, bin 138 metrekare arsasını bağışlayan hayırsever vatandaşa Diyanet Vakfı'ndan teşekkür belgesi verildi.

Koyun Baba Mahallesi Emniyet Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fazlı Gelgör, Osmancık Zeytin mevkiinde bulunan 4 ada, 84 parselde kayıtlı bin 138 metrekare arsasını bir süre önce Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı. Hayırsever vatandaşa bu bağışı için Türkiye Diyanet Vakfı teşekkür belgesi gönderdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İhsan Açık imzasıyla gönderilen teşekkür belgesi, Osmancık ilçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın tarafından Fazlı Gelgör'e taktim edildi.

Bağışlanan arsa üzerine mescid, 4-6 yaş Kur'an kursu ve Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu yapılması planlanıyor. - ÇORUM

Hayırsever vatandaşa teşekkür belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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