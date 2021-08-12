HAYIRSEVER VATANDAŞ VE MECLİS ÜYESİNDEN BAŞKANIMIZ BAYINDIR'A ZİYARET

Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyesi Ömer Erdoğmuş ve Karaali mahallesinden hayırsever Hasan Ali Ersoy Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır'ı makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyesi Ömer Erdoğmuş ve Karaali mahallesinden hayırsever Hasan Ali Ersoy Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır'ı makamında ziyaret etti.

Meclis üyesi Ömer Erdoğmuş ve hayırsever Hasan Ali Ersoy'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Bayındır, Karaali yolunun yeniden yapımı ve genişletme çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Hayırsever Ersoy ise Başkanımız Bayındır'a yapımında sona gelinen Kaarali yolunda bulunan köprünün tüm masraflarını karşılamak istediğini dile getirdi. Birlik ve beraberliğin en iyi örneği olduğunu belirten Başkanımız Bayındır, " Atası, ailesi ve geçmişleri için hayır yapmak isteyen Hasan Ali Ersoy hemşehrime şehrim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Meclis üyemiz Ömer Erdoğmuş'un da aynı hassasiyeti göstermesinden dolayı tebrik ediyorum. Beyşehir insanının her yerde olduğu gibi kendi toprağında da cömert ve sağduyulu oluşu birlik ve beraberliğin en iyi örneğidir. Bu tür davranışlar Beyşehir'in insanının asıl kimliğidir. Vatanı ve milletine bağlı olduğunun en güzel göstergesidir. Hasan Ali Ersoy hemşehrime Beyşehir halkı adına teşekkür ediyorum. Allah ondan ve ailesinden razı olsun. " dedi.

Kaynak: Habermetre