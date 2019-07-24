Hayırsever vatandaş Gaziantep'te cami yaptıracak

Gaziantep Valiliği ile hayırsever Abdulkadir Cuvoğlu arasında cami yapımı içim protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesinde inşa edilecek caminin protokolü valilik makamında düzenlenen törenle imzalandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Davut Gül, hayırsever Abdulkadir Cuvoğlu tarafından Beylerbeyi Mahallesi'nde üç bin yüz metre karelik alanda cami yapılacağını belirtti.

Gül, "Camide hem ibadet yapılacak yer olarak hizmet verecek hem de özellikle gençlerin, kadınların, çocukların da ihtiyaçlarına cevap veren mekanlar olacak. Bu açıdan da Abdulkadir amca cami yapmakla hem anaokulu hem gençlik merkezi yapmış oluyor. Allah hayrını kabul etsin, sayılarınızı arttırsın." ifadelerini kullandı.

İl Müftü Vekili Mehmet Yaman da mahallede cami ihtiyacının bulunduğunu kaydederek, yapılacak caminin mahallenin hem manevi yapısına katkı sunacağını hem de mahallede yaşayan vatandaşların ibadet ihtiyacını gidereceğini aktardı.

Hayırsever Abdulkadir Cuvoğlu da böyle bir hayrı yapmasına vesile olan Vali Gül'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA