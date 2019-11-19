Hayırsever vatandaş altın madalya ile ödüllendirildi

19.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:06

Karaman'da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na gayrimenkul bağışında bulunan hayırsever Kadın Lök'e altın madalya ve beratı tevcih edildi.



Ahmet Mete Huzurevi'nde düzenlenen programda, Karaman Valisi Fahri Meral, hayırsever Lök'ü kutlayarak vakfın güçlenmesi ve gelişmesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Vali Meral, sahip olduğu gayrimenkulü bağışlayan hayırsever Lök'e "Kadın ve Mehmet Lök" adına düzenlenen altın madalya ve beratını verdi.



TSK Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi emekli Albay Faik Ahmet Karadeniz ise programa katılımlarından ve katkılarından dolayı Vali Meral'e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Programa İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün ile TSK Güçlendirme Vakfı Karaman İl Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Yüksel Atik katıldı.

Kaynak: AA