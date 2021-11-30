HAYIRSEVER USLU AİLESİNDEN EĞİTİME BİR PROTOKOL DAHA

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep Valiliğinin başlattığı "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına kadirşinas Uslu Ailesinden bir destek daha geldi.

Şahinbey İlçesi Bağlarbaşı Mahallesine 12 derslikli Anaokulu yapımı için Hayırsever Uslu Ailesiyle protokol imza töreni düzenlendi.

Valilikte düzenlenen törene Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar, Hayırsever Bülent Uslu, Fevzi Uslu, Hatice Uslu ve Şeyda Uslu katıldı.

Törende konuşan Vali Davut Gül şunları aktardı: "Bu kampanyaya destek olmanız çok önemli. Geçmişte çok hayır ve hasenat yaptınız. Ama bana göre bugün yapılacak olan okula vefat eden yeğeninizin ismini vermeniz. Bu bir vefa, aileyi bir arada tutma ve dayanışma adına çok şık bir davranış olmuş. Allah hayrınızı kabul etsin. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. "

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar, "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına destek veren Hayırsever aileye, eğitim camiası adına teşekkür ediyorum. "dedi

Hayırsever Bülent Uslu ise şunları aktardı: "Gaziantep şehrimize bir eğitim kurumunu daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ben bu eğitim kurumunu geçen yıl genç yaşta vefat eden yeğenim Mehmet Ercan Uslu adına yaptırmak istiyorum. Katkılarından dolayı Sayın Valimize ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımıza teşekkür ederiz. "

Hayırsever Uslu Ailesinin diğer üyeleri ise yapılacak okulun şehrimize hayırlı uğurlu olmasını dilediler.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak, Vali Davut Gül tarafından Hayırsever Uslu Ailesine teşekkür belgeleri verildi.

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