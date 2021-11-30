HAYIRSEVER TARAFINDAN ANAOKULU YAPTIRILACAK

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep Modeli ile başlatılan ve şehirle bütünleşen eğitim seferberliğine destekler tüm hızıyla devam ediyor. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, hayırseverler ve ilgili kurumlar iş birliğinde eğitim alanında 100. Yılda 100 Hayırsever Projesi ile protokoller imzalanıyor.

Bu kapsamda Hayırsever Aynur Özdağlı ile Kadir Özdağlı tarafından Sanat Ambalaj olarak Şahinbey İlçesi Yamaçtepe Mahallesine 8 derslikli Anaokulu yapımı için protokol imza töreni düzenlendi.

Törene Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Hayırsever Özgür Özdağlı, Aynur Özdağlı, Kadir Özdağlı, Emrah Özdağlı ve Mehmet Özdağlı katıldı.

Törende konuşan Vali Davut Gül şunları aktardı: "Hayırsever Özdağlı Ailesi, '100. Yılda 100 Hayırsever' kampanyamıza destekler verdiler. Bu okulda yetişen çocuklarında sizler gibi vatanına, milletine bağlı hayır hasenat bilen kişiler olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. "

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de desteklerinden dolayı hayırsever aileye teşekkür ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Hayırsever Özdağlı Ailesi ise imzalanan protokolün, vatana ve millete hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak, Vali Davut Gül tarafından hayırsever aileye teşekkür belgeleri verildi.

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