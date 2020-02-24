Hayırsever Tan çiftinden sağlık ocağı

24.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:06

Hayırsever Güner-Nihat Tan'ın yaptırdığı Üçpınar Mahallesindeki Karesi 17 No'lu Güner-Nihat Tan Aile Sağlığı Merkezi, Vali Ersin Yazıcı'nın da katıldığı bir törenle hizmete açıldı.



Törende konuşan hayırsever Nihat Tan, "İmkanı olan herkes belli bir hayır işine kendilerini odaklamalı. Bugün bize de sağlık konusunda hayır yapmak nasip oldu. İnşallah burada vatandaşlarımız sağlık bulurlar" dedi.



Sağlık Merkezinin açılış töreni öncesinde konuşan Vali Ersin Yazıcı ise, Türkiye'de sağlık hizmetlerinde önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti. Vali Yazıcı, hayırseverler tarafından Karesi'ye böyle bir merkezin kazandırılmasından gurur duyduğunu söyledi. Türkiye'de sağlıkta önemli gelişmeler olduğunu dile getiren Vali Yazıcı, sağlık hizmetlerinin halkın tamamını kapsadığını bildirdi. Tüm hizmetlerin insanların daha huzurlu, sağlıklı ve mutlu yaşamaları için yapıldığının altını çizen Vali Yazıcı, "Bu eserin ortaya çıkmasını sağlayan ve maddi olarak desteklerini sunan Tan ailesine teşekkür ediyorum. Açılışını yaptığımız Aile Sağlığı Merkezinin Balıkesir'e, Karesi ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.



Merkezin açılış kurdelesini de birlikte kesen protokol mensupları, açılışın ardından merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Karesi 17 No'lu Güner- Nihat Tan Aile Sağlığı Merkezi açılış törenine Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kurum amirleri, hayırsever Güner-Nihat Tan ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA