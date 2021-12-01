HAYIRSEVER SAFYÜN HALI AİLESİ TARAFINDAN ANADOLU LİSESİ YAPTIRILACAK

GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına destekler tüm hızıyla devama ederken Gaziantep'in hayırsever aileleri gönül birliği ile şehrin eğitimine ve geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Hayırsever Safyün Halı Ailesi tarafından Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi Mahallesine yaptırılacak 32 derslikli Anadolu Lisesi için Valilikte protokol imza töreni düzenlendi.

Törene Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar, Hayırsever Suat Gölbaşı, İbrahim Gölbaşı ve Ahmet Gölbaşı katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, "Gölbaşı Ailesine teşekkür ediyoruz. Hayır hasenat konusunda, her konuda elinizi taşın altına koyuyorsunuz. '100. Yılda 100 Hayırsever' kampanyasına desteklerini istediğimizde, özel bir projesi ve mimarisi olan 32 derslikli bir okul seçtiniz. Allah hayırlı etsin. İnşallah orada yetişen evlatlarımızın, kardeşlerimizin de sizin gibi hayır hasenat sahibi olmalarını nasip etsin. "dedi

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar, kampanyaya destek veren Safyün Halı ailesine eğitim camiası adına teşekkürlerini iletti.

Hayırsever Safyün Halı Aile üyeleri de protokolün hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, bu hayra vesile olan herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Vali Davut Gül tarafından, Hayırsever Safyün Halı Ailesine teşekkür belgeleri verildi.

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