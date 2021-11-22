Hayırsever Sabiha Demir'in Nakdi Bağışta Bulunduğu Anaokulunun Protokolü İmzalandı - Haberler
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Hayırsever Sabiha Demir'in Nakdi Bağışta Bulunduğu Anaokulunun Protokolü İmzalandı

Habermetre - Haberler | Toplum
Hayırsever Sabiha Demir'in Nakdi Bağışta Bulunduğu Anaokulunun Protokolü İmzalandı

Eskişehirli hayırsever Sabiha Demir, Tepebaşı ilçesi Işıklar Mahallesinde yapılacak olan 8 derslikli anaokulu için nakdi para bağışında bulundu.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehirli hayırsever Sabiha Demir, Tepebaşı ilçesi Işıklar Mahallesinde yapılacak olan 8 derslikli anaokulu için nakdi para bağışında bulundu.

Bağış için hazırlanan protokol Vali Erol Ayyıldız, hayırsever Sabiha Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt arasında imzalandı.

Valilik makamında düzenlenen protokol imza töreninde; Vali Ayyıldız hayırsever Demir'e eğitime yapmış olduğu katkılardan dolayı Eskişehir halkı adına teşekkür etti.

Hayırsever Demir ise eğitime katkı sağlıyor olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu okulun şehrimize hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

2022 yılı yatırım programına alınacak olan 8 derslikli anaokuluna "Sabiha - Fahrettin Demir Anaokulu" adı verilecek olup, anaokulunun 2023-2024 eğitim öğretim yılında eğitime başlaması hedefleniyor.

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