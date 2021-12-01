HAYIRSEVER RIDVAN FADILOĞLU ANAOKULU YAPTIRACAK

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan, "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası tüm hızıyla devam ederken, bir destek de Şehitkamil Belediye Başkanı Hayırsever Rıdvan Fadıloğlu'ndan geldi.

Hayırsever Rıdvan Fadıloğlu tarafından Şehitkamil İlçesi Atatürk Mahallesine 6 derslikli Anaokulu yapımı için protokol imza töreni düzenlendi.

Valilikte düzenlenen törene Vali Davut Gül, Vali Yardımcısı YİKOB Başkanı Muhammet Önder, Şehitkamil Belediye Başkanı Hayırsever Rıdvan Fadıloğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar katıldı.

Törende konuşan Vali Davut Gül, "Rıdvan Başkanımıza teşekkür ediyorum. '100. Yılda 100 Hayırsever' kampanyasına 3 tane katkısı oldu. Belediye olarak yerlerin hazırlanması, imar düzenlemeleri ve benzeri bütün konularda önümüzü açtı. Bunun dışında sosyal çevresini kullanarak bizlere çok sayıda hayırsever buldu. Üçüncüsü bireysel olarak kendisi tek başına bir anaokulu yapacak. Teşekkür ediyorum. "dedi

Hayırsever Rıdvan Fadıloğlu ise, "Öncelikle Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Gaziantep'e 100. yılda 100 eğitim kurumu kazandırılması noktasında atılan adımdan dolayı. Bizde daha önce gönlümüze almış olduğumuz böyle bir okul çalışmasını hızlandıralım kampanyada bizim de tuzumuz olsun istedik. Allah hayırlısı ile yapıp, bitirip milletimizin hizmetine sunmayı nasip etisin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "dedi

Vali Yardımcısı YİKOB Başkanı Muhammet Önder ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar da imzalanan protokolün ilimize hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak Vali Davut Gül tarafından Hayırsever Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür belgeleri verildi.

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