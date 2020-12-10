Hayırsever Ramazan Polat KAYÜ Rektörü Karamustafa'yı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hayırsever Ramazan Polat KAYÜ Rektörü Karamustafa'yı ziyaret etti

10.12.2020 16:54 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:57
Hayırsever Ramazan Polat KAYÜ Rektörü Karamustafa'yı ziyaret etti

Kayseri Üniversitesi(KAYÜ) Bünyan MYO'nun hayırseveri Ramazan Polat, 15 Temmuz Yerleşkesinde Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya ziyarette bulundu.

Kayseri Üniversitesi(KAYÜ) Bünyan MYO'nun hayırseveri Ramazan Polat, 15 Temmuz Yerleşkesinde Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Karahan ile Genel Sekreter Mehmet Akkuş'un da katıldığı ziyaretin akabinde hayırsever Ramazan Polat'a, Senato Salonu'nda Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Bünyan MYO'nun ihtiyaçları konusunda sunum yapıldı.

Sunumun ardından yapılan konuşmalarda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, hayırsever Ramazan Polat'a teşekkür etti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Ramazan bey öğrenci doluluğu açısından gayet nitelikli olan Bünyan MYO binasının yapımını üstlenen hayırseverimiz. Hayırseverimize, üniversitemiz ve Bünyan'a sağlamış olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kayseri Üniversitesi ilçelerdeki okullarıyla beraber, kadim kültürü olan Kayseri şehrinde hayırsever desteği konusunda iyi bir örnek teşkil etmektedir. Üniversitemiz hayırseverlerin destekleri ile hızla gelişiyor ve büyüyor" dedi.

Hayırsever Ramazan Polat ise Rektör Karamustafa'ya teşekkür ederken, gerek Bünyan MYO'nun ihtiyaçlarının karşılanması, gerekse diğer hayır işlerinde Kayseri Üniversitesi'ne sürekli destek olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ziyaretin anısına hayırsever Ramazan Polat'a üniversitenin çini işlemeli gümüş tabağını hediye etti. - KAYSERİ

Hayırsever Ramazan Polat KAYÜ Rektörü Karamustafa'yı ziyaret etti
Hayırsever Ramazan Polat KAYÜ Rektörü Karamustafa'yı ziyaret etti
Hayırsever Ramazan Polat KAYÜ Rektörü Karamustafa'yı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rektör Akgül, Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri MYO'yu ziyaret etti
Rektör Akgül, Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri MYO'yu ziyaret etti
Garnizon Komutanı Tunoğlu'ndan Rektör Coşkun'a ziyaret
Garnizon Komutanı Tunoğlu'ndan Rektör Coşkun'a ziyaret
KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Ebru Şallı Perihan Savaş Caner Cindoruk
Spor Pierre Webo Burak Yılmaz Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayırsever Ramazan Polat KAYÜ Rektörü Karamustafa'yı ziyaret etti - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:58:35. #1.15#
title