Hayırsever Musa Kazım Manasır korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Denizli Yetim Aciz ve Muhtaçları Koruma Vakfı (DEYAV) eski Başkanı ve hayırsever Musa Kazım Manasır korona virüs nedeniyle vefat etti.

Denizli Yetim Aciz ve Muhtaçları Koruma Vakfı (DEYAV) eski Başkanı ve hayırsever Musa Kazım Manasır korona virüs nedeniyle vefat etti.

Denizli'de uzun yıllarca Denizli Yetim Aciz ve Muhtaçları Koruma Vakfı'nın başkanlığını yapan Musa Kazım Manasır, kendi adına eğitim alanında yaptığı bağışlarla birçok öğrencinin eğitimine katkıda bulundu. Bir süredir korona virüs tedavisi gördüğü belirten ve bu nedenle Manasır'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Manasır'ın cenazesi yarın öğleyin saat 12.00'de Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı