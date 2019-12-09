: Hayırsever mezun olduğu okuldaki 500 çocuğa giyim yardımında bulundu

09.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:39

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Yatılı Bölge Okulunda (YİBO) 1986-1994 yılları arasında öğrenim gören hayırsever iş adamı Yavuz Arduç, 25 yıl sonra aynı okulda öğrenim gören 500 öğrenciye giyim ve ayakkabı yardımında bulundu.

YİBO salonunda düzenlenen yardım dağıtma etkinliğe, Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Aydın, hayırsever iş adamı Yasin Arduç, eşi Pınar Arduç ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Çınar, programda yaptığı konuşmada, Yavuz Arduç'a teşekkür ederek, "Yaklaşık 500 öğrencilerimize yardımlarda bulundu, zamanında kendisi de yatılı bölge okulunda bir öğrenci olarak zamanını geçirmişti, sonrasında bir vefa örneği olarak öğrencilere yardımda bulundu. Çocukların sevincini, o mutluluğunu yüzlerinde görüyoruz, buna vesile oldukları içinde ben kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Yasin Arduç da 25 yıl önce aynı okulda öğrenim gördüğünü ifade ederek, "Geçmişte bu okulda okuyan bir öğrenci olarak 25 yıl bunun hayaliyle yatıp kalktım. Çok şükür 25 yıl sonra 500 kardeşimi giyindirmek bana nasip oldu. Çok sevinçliyim, benim için en büyük hazinem, dünyam, cennetim, şu anda düşündüklerim ve yaşadıklarımdır." diye konuştu.

Hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu anlatan Arduç, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonrada buradaki kardeşlerimizi maddi imkanlarımız el verdiği sürece yalnız bırakmayacağıma söz veriyorum.Çok sevinçliyim, çok duyguluyum. Yüce mevlama binlerce kez şükür ediyorum çünkü 25 yıl sonra hayallerime kavuştum. Şimdi bu öğrenci kardeşlerimi görünce 25 yıl geriye gittim, çocukluğumu yaşadım, hayallerim gerçek olduğu için çok mutluyum."

Pınar Arduç da eşinin hayalinin gerçekleşmesine çok sevindiğini belirterek, "Eşimin 25 yıllık hayali çok şükür gerçekleşti ve çocukların bu şekildeki sevinci beni çok mutlu etti. Çok mutluyuz, bu mutluluğu bize de yaşattığı için eşim ile gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmalar sonrası Kaymakam Çınar, hayırsever Arduç ve beraberindekiler öğrencilerle pasta kesip elbise ve ayakkabılarını takdim etti.

Kaynak: AA

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