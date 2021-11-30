HAYIRSEVER MEHMET KAYA OĞUZELİ'NE CAMİ VE YATILI KUR'AN KURSU YAPTIRACAK

GAZİANTEP (Habermetre) - Hayırsever Mehmet Kaya tarafından Gaziantep'e Cami ve Yatılı Kur'an Kursu yaptırılacak. Oğuzeli'ne yaptırılacak Cami ve yatılı Kur'an kursu için protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı YİKOB Başkanı Muhammet Önder, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar Koyun, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Oğuzeli İlçe Müftüsü Nihat Koç ve Hayırsever Mehmet Kaya tarafından yapılacak Cami ve Yatılı Kur'an Kursu için imzalar atıldı.

İmza töreninde konuşan Vali Davut Gül, Hayırsever Mehmet Kaya'ya teşekkür ederek, "Kaymakam Hanım süreci organize etti. Belediye Başkanımız baştan beri süreci takip ettiler. Allah hayırlı hizmetlere vesile kılsın inşallah. "dedi

Vali Yardımcısı YİKOB Başkanı Muhammet Önder ise ilimize hayırlı olsun dileklerini iletti.

Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar Koyun şunları aktardı: "İlçemizde gerçekten de bir ihtiyaçtı. Kızlarımız için bir hafızlık kursumuz var. Erkek öğrencilerimiz için de ihtiyacımız vardı. Mehmet Kaya amcamıza yaptığı, yapacağı hayırlardan dolayı teşekkür ediyorum. İlçemize de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. "

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise şöyle konuştu: "Oğuzeli'nde yeni yerleşim alanları içerisinde önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Hem cami hem de yatılı erkek Kur'an kursu olarak. Bu hayrı yapan Mehmet Kaya abimize teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul etsin. "

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar şunları söyledi: "Hayırseverimiz sadece Cami ve Kur'an kursu yapmıyor. Aynı zamanda buranın arazisini de bağışladı. Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılındayız. 100 yıl önce bu şehre değer katan o şüheda canlarını vererek bu şehre eser bıraktılar. 100 yıl sonra da o ecdadın temiz nesilleri, bu şehrin geleceğine yatırım yapıyorlar. Bu konudaki hayır dolayısıyla, hayırseverimize teşekkür ediyorum. "

Hayırsever Mehmet Kaya, "Bu toprakları bize emanet eden ecdadımız, kanıyla bu toprakları sulamış. Dini Mübin'i, İslam'ı yer yüzüne yaymakla mükellef olan ecdadımız bize böyle bir miras bırakmıştır. Bizde bu miras doğrultusunda, bizde bu arsayı verdik. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. " dedi

Konuşmalar sonrasında ilçeye kazandırılacak Cami ve Yatılı Kur'an Kursu'nun protokolü gerçekleştirildi. Vali Davut Gül tarafından Hayırsever Mehmet Kaya'ya teşekkür belgesi verildi.

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