Hayırsever, mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hayırsever, mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi - Haberler
Melikgazi, Yeniköy, Fatih, Güncel

Hayırsever, mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi

KAYSERİ'de bir hayırsever, mahalledeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı borcun tamamını ödedi.

14.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:18
Hayırsever, mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi

KAYSERİ'de bir hayırsever, mahalledeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı borcun tamamını ödedi. Bakkal Fatih Coşkun, "Borcu olanların  birçoğu sevinçten ağladı, hayırsever için dua etti" dedi.

Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesinde Fatih Coşkun'a ait iş yerine gelen hayırsever, mahallelinin veresiye borcunu ödemek istediğini söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, defterde yazan borçların tamamını ödedi.  Bakkal Coşkun, iş yerinin camına "Müşterilerimizin 08.04.2020 tarihine kadar olan bütün veresiye borçları ödenmiştir. Kimsenin borcu yoktur" yazısı asarak, tüm borcun ödendiğini duyurdu.'İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN BORÇLARINI ÖDEDİ'Bakkal Coşkun, veresiye defterindeki tüm borçları ödeyen hayırsevere teşekkür ederek, "6 gün önce bakkal dükkanıma bir vatandaş geldi. 'İhtiyaç sahibi olan arkadaşlar varsa yardımcı olmak, borçlarını ödemek istiyorum' dedi. Oturduk bir süre sohbet ettikten sonra veresiye defterlerini beraber inceledik. Hayırsever ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi. Allah ondan binlerce defa razı olsun. Ben duacıyım. İşi gücü rast gelsin" dedi.'BİRÇOĞU SEVİNÇTEN AĞLADI'Borçları ödenen vatandaşların çok sevindiğini kaydeden Coşkun, şunları kaydetti: "Bizler esnaf ve ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde ödenen borçlar ilaç oldu. Bu tür insanlar her daim var olsun. Bu yardım severler hem esnafa, hem vatandaşa hem de devlete yardımcı oluyorlar.  Ben ne kadar dua etsem azdır. Hayırsever beni tatmin edecek şekilde ödeme yaptı. Borcu olanlar bakkala geldiğinde birçoğu sevinçten ağladı. İnsanlar ağlayıp, hayırsever için dua etti. Koca koca insanlar çocuk gibi ağladı. Rabbim devletimizi ve bu tür insanları var etsin." 

Öte yandan, hayırseverin ödediği miktar açıklanmadı.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı
Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Hakkı Saruhan Oluç Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Dilan Çıtak Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Ronaldinho Rüştü Reçber Malcolm Thomas Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Hayırsever, mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 13:24:53. #1.14#
title