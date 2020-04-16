Hayırsever, mahalle halkının bakkala 5 bin liralık borcunu ödedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hayırsever, mahalle halkının bakkala 5 bin liralık borcunu ödedi - Haberler
Selçuk Yıldız, İzmit, Güncel

Hayırsever, mahalle halkının bakkala 5 bin liralık borcunu ödedi

İZMİT'te, bakkalın veresiye defterinde biriken yaklaşık 5 bin liralık borç, ismini gizleyen hayırsever tarafından ödendi.

16.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:12
Hayırsever, mahalle halkının bakkala 5 bin liralık borcunu ödedi
İZMİT'te,  bakkalın veresiye defterinde biriken yaklaşık 5 bin liralık borç, ismini gizleyen hayırsever tarafından ödendi. Bakkal Selçuk Yıldız da iyiliği devam ettirerek gün boyu ekmeği ücretsiz verdi.

İzmit Turgut Mahallesi'ndeki Pala Market isimli bakkala, geçen hafta Cuma akşamı siyah bir ciple gelen bir kişi, veresiye satış olup olmadığını sordu. Bakkal Selçuk Yıldız'ın sadece tanıdığı kişilere veresiye verdiğini söylemesi üzerine gizemli kişi defteri satın almak istediğini söyledi. Yıldız'a defterdeki borcu hesaplamasını söyleyen kişi, telefon numarasını bıraktıktan sonra aracı ile uzaklaştı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle gelemeyen gizemli kişi, pazartesi günü tekrar dükkana gelerek veresiye defterinde yazılı olan yaklaşık 5 bin lirayı Selçuk Yıldız'a ödedi. Selçuk Yıldız'ın kim olduğuna yönelik sorularını cevapsız bırakan kişi, ödemeyi yaptıktan sonra gitti.

'HERKES DUA EDİYOR'Yaşadığı olayı anlatan Selçuk Yıldız, "Cuma günü akşamüstü saatleriydi. Bir beyefendi siyah bir cip ile geldi. Bana veresiye verip vermediğimi sordu. Ben de kendisini tanımadığım için, 'Veresiye veriyorum ama sadece tanıdığım kişilere veriyorum' dedim. O da bana, ne kadar veresiye borcu varsa hesaplamamı, bütün borcu kendisinin vereceğini söyledi. Bana telefon numarasını verdikten sonra gitti. Ben hesaplarımı yaptım. Hesabı bitirdikten sonra kendisine mesaj attım. Cuma günüydü. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olunca gelemedi. Pazartesi günü tekrar beni aradı, sonra buraya geldi. Miktarı bana ödedi. 2 tane veresiye defterim vardı, ikisini de aldı ve gitti. Aşağı yukarı 5 bin TL'ye yakın bir meblağ vardı. Onun hepsini ödedi" dedi.Ödeme yapan kişiyi daha önce görmediğini söyleyen Selçuk Yıldız, "Ben daha önce hiç kendisini görmedim. Arabası da 34 plakalıydı. Ben buralı olduğunu düşünmüyorum. Mahalle halkından borcu olanlar gayet sevindi. Herkes dua ediyor. Ben de buna nazaran Salı günü, bu olaydan sonra ekmekten ücret almadım. Ben de kendi hayrıma ekmek dağıttım. Hayra hayırla devam ettim" diye konuştu.

- Kocaeli

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan 'Hastalığı nasıl kaptın?' sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı
İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Tüm uyarılara rağmen parka akın eden vatandaşlardan biri: Virüsten ölmeyi bekliyorum
Tüm uyarılara rağmen parka akın eden vatandaşlardan biri: Virüsten ölmeyi bekliyorum
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Bülent Uygun Lionel Messi Radamel Falcao Anderson Talisca
Daha Fazla Su Tbmm Kadın Nisan
Şu an buradasınız: Hayırsever, mahalle halkının bakkala 5 bin liralık borcunu ödedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 10:21:30. #1.15#
title