Hayırsever kardeşler köy okuluna Z-Kütüphane yaptırdı

02.11.2019 14:18

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Taşkapı Yaylası'nda yaşayan Halit Yayar ve üç kardeşi kısa bir süre evvel ölen babaları Nail Yayar'ın ismini yaşatmak için köy okuluna kütüphane yaptırdı.

Yapılan bağışla köy okuluna Z-Kütüphane ve Robotik Kodlama sınıfı açıldı.

Eskil Kaymakamı Erkut Pamuk yapılan bağıştan dolayı hayırsever kardeşlere teşekkür ederek plaketle ödüllendirdi.

Eskil Taşkapı Yaylasındaki Z-Kütüphane ve Robotik Kodlama Sınıfı açılış programına Eskil Kaymakamı Erkut Pamuk, Eskil Belediye Başkan Vekili Hilmi Yol, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA