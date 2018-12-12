Hayırsever Kadınlardan Cami Derneğine "Pat Pat" Hibesi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, hayırsever 2 kadın annelerinin vasiyeti üzerine "pat pat" diye tabir edilen tarım aracını Akçakoca Merkez Cami Akçakoca Merkez Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne hibe etti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 kadın, annelerinin ölmeden önce kullandığı yaklaşık 15 bin lira değerindeki tarım aracını derneğe bağışlama kararı aldı.

Dernek üyelerince teslim alınan araç satışa çıkarılacak. Aracın satışından elde edilecek gelir ise derneğe aktırılacak.

"İlk kez böyle bir bağışla karşılaşıyoruz"

Derneğin yönetim kurulu üyesi Erdal Paşa Atik, yaptığı açıklamada 2 kadının derneğe "pat pat" hibe etmek istediğini söyledi.

Yönetim kurulu üyeleriyle yaptıkları görüşme sonrası hibeyi kabul ettiklerini anlatan Atik, "Hayırsever kadınlara 'Pat patı alırız fakat alım satım işine bakmayız, müşterisini bulup sizinle görüşürüz. Siz de satış fiyatında anlaşırsanız satarsınız. Bize vereceğiniz miktarı da ancak makbuz karşılığında alırız.' dedik. Bundan sonra patpatı bir süre teşhir edip satışa sunacağız. Hayırlısıyla pat patı satarsak camimize gelir elde etmiş olacağız." diye konuştu.

Atik, ilk kez böyle bir bağışla karşılaştıklarını sözlerine ekledi.