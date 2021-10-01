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Hayırsever kadın ihtiyaç sahiplerini bu yıl da unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hayırsever kadın ihtiyaç sahiplerini bu yıl da unutmadı

Her yıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Darıca Belediyesi'ne tekerlekli sandalye bağışında bulunan Kadriye Gümüş (82), bu yıl da 7 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Her yıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Darıca Belediyesi'ne tekerlekli sandalye bağışında bulunan Kadriye Gümüş (82), bu yıl da 7 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Yurtdışında uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan ve yılın büyük bir bölümünü Türkiye'de geçiren 82 yaşındaki Kadriye Gümüş, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Hayırsever Kadriye Gümüş'ü makamında ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yardımseverliği için teşekkür etti.

Hayırsever Kadriye Gümüş'ün herkese örnek olması gerektiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Kadriye teyzemiz her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. 7 adet tekerlekli sandalyeyi belediyemize bağışlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkıda bulundu. Rabbim hayrını kabul etsin. Kadriye teyzemizin bu davranışı herkese örnek olmalı. Zorlukların üstesinden ancak böyle birlik beraberlik içerisinde paylaşarak gelebiliriz" dedi. - KOCAELİ

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