Hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete açıldı
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Hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete açıldı

30.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:17
Hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete açıldı

Kütahya'nın Simav ilçesindeki 101 Evler Mahallesi'ne, hayırsever Nihat Özcengiz (76) tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki 101 Evler Mahallesi'ne, hayırsever Nihat Özcengiz (76) tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı. Simav Belediye Başkanlığı tarafından arsa tahsisi yapılan caminin inşaatına Şubat 2020'de başlanmıştı.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, 101 Evler camisinsin ibadete açılmasıyla, 40'ı Simav ilçe merkezinde olmak üzere, belde ve köylerdeki cami sayısının toplam 213'e ulaştığını belirterek, 250 metrekare ibadet alanına sahip olan camide, normal hayata geçildiğinde 250 kişinin aynı anda ibadet yapabileceğini ifade etti.

Hayırsever iş insanı Nihat Özcengiz, açılışını yaptıkları yaklaşık 750 bin TL. maliyetli caminin Simav'a hayırlı olması dileğinde bulundu.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer " 101 evler mahallesinde arazisi belediyemiz tarafından tahsis edilerek, Şubat ayında temeli atılan caminin hizmete açılmasıyla, mahalle sakinlerinin bir isteği daha yerine getirildi. Caminin yapımını gerçekleştiren hayırsever iş insanı Nihat Özcengiz'e teşekkür ediyoruz " dedi. - KÜTAHYA

Hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete açıldı
Hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete açıldı
Hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete açıldı
Hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 10:30:12. #1.15#
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