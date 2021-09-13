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Hayırsever iş insanının gençler için yeni hedefi "Yapay Zeka ve Robotik Araştırmalar Laboratuvarı"

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Hayırsever iş insanının gençler için yeni hedefi

Türkiye genelinde öğrencilere verdiği burslar ve memleketi Sivas'ta yaptırdığı okul ve yurtlarla ömrünün 16 yılını eğitime adayan 82 yaşındaki iş insanı Lütfi Abay, doğup büyüdüğü kentte yaptıracağı "Yapay Zeka ve Robotik Araştırmalar Laboratuvarı" ile teknolojiye ayak uyduran gençlerin...

Türkiye genelinde öğrencilere verdiği burslar ve memleketi Sivas'ta yaptırdığı okul ve yurtlarla ömrünün 16 yılını eğitime adayan 82 yaşındaki iş insanı Lütfi Abay, doğup büyüdüğü kentte yaptıracağı "Yapay Zeka ve Robotik Araştırmalar Laboratuvarı" ile teknolojiye ayak uyduran gençlerin yetişmesini hedefliyor.

Sivas'ın Tutmaç köyünde 1939 yılında dünyaya gelen Abay, memleketinden Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzanan eğitim hayatı boyunca çeşitli zorluklarla karşılaştı.

Köyünde ilkokul olmadığı için 10 yaşına kadar okula gidemeyen Abay, 1949'ta okulun açılmasıyla ikinci sınıftan itibaren eğitim almaya başladı ve 1953 yılında mezun oldu. Abay, ortaokul ve lise eğitimini kent merkezinde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünü kazanarak başkentin yolunu tuttu.

Yüksek lisansını da ABD'de tamamlayan Abay, AA muhabirine, eğitime yatırım yapma düşüncesinin gençlik yıllarında başladığını anlattı.

Abay, Ankara'da okurken yurt konusunda çok sıkıntı çektiğini belirterek, "Hiçbir yerde doğru dürüst kalacak bir yer bulamadım. O zamanlar çektiğim bu sıkıntılardan dolayı, 'İleride ben de bu sıkıntıların telafisi olarak bir yurt yaptırabilsem.' diye düşündüm. İçimde bu hep uhde kalmıştı. Okul uhdesi de okul sıkıntısından dolayı ilkokula geç başlamamla oluşmuştu. Okulun da çok önemli ve gerekli olduğunu düşünüyordum. Yıllar sonra memleketimde sırasıyla ilkokul, ortaokul, lise yaptırdık. Ancak lise ihtiyaçtan dolayı ilkokula çevrildi. Ama halen onun peşindeyim, orayı bir bütün olarak düşünüyorum ben. Ardından Cumhuriyet Üniversitesine de öğrenci yurdu kazandırdık." diye konuştu.

Yatırımları, dönemin özel idareleriyle iş birliği içerisinde yaptıklarını vurgulayan Abay, 2013'te kurduğu Lütfi Abay Kültür ve Eğitim Vakfı (LAKEV) aracılığıyla da her yıl 100'e yakın ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisine burs verdiklerini dile getirdi.

"İstikbali, yapay zekada görüyorum"

Abay, son olarak Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine (SBTÜ) "Yapay Zeka ve Robotik Araştırmalar Laboratuvarı" kazandırmak istediğini belirterek, "Çünkü istikbali, yapay zekada görüyorum. Savunma sanayimiz çok gelişti. Nasıl insansız hava araçları noktasında ülkemiz bir numara olduysa bu konuda da geri kalmamak hatta ön planda olmak lazım. Dünya senden korkmalı. Nitekim Türkiye bu konularda şu an dünyayı sallıyor. Herkes bizden İHA ve SİHA istiyor. Bu, para meselesi veya ticaret değil, ülkenin selameti için yapılacak bir yatırım. Onun için sayın rektörüm böyle bir konuda bana fırsat verdiği için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise söz konusu laboratuvarın protokolünü mart ayında imzaladıklarını, gelecek yıl tamamlanıp faaliyete başlayacağını aktardı.

Yapay zeka ve robotik teknolojisinin son 10 yılda hızlı bir şekilde ilerlediğine dikkati çeken Kul, "Bizim asıl hedefimiz, kurulacak bu laboratuvarı ileride Otonom Araç Araştırma Merkezi'ne dönüştürmek. Çünkü önümüzdeki 10 yıl içerisinde otonom araçlar yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanacak. Bu araçlar verilen hedefi sürücüsüz, tek başına gerçekleştirebilen araçlardır. Bunlar hava, kara, deniz veya deniz altı aracı da olabiliyor. Otonom araçların temeli de yapay zeka ve robotik araştırmalara dayanıyor." diye konuştu.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hayırsever iş insanının gençler için yeni hedefi 'Yapay Zeka ve Robotik Araştırmalar Laboratuvarı' - Haberler
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