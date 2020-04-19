Hayırsever iş insanından Karslı çiftçi ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım
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İnan Kıraç, Kars, Güncel

Hayırsever iş insanından Karslı çiftçi ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, "Anadolu'nun bereketli toprakları yeniden filizlensin" sloganıyla tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta, çiftçilere 500 ton gübre ve ihtiyaç sahibi ailelere de 10 bin koli gıda yardımında bulundu.

19.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:40
Hayırsever iş insanından Karslı çiftçi ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, "Anadolu'nun bereketli toprakları yeniden filizlensin" sloganıyla tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta, çiftçilere 500 ton gübre ve ihtiyaç sahibi ailelere de 10 bin koli gıda yardımında bulundu.

Kentte çiftçilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenmemesi için gönderilen gübre ve gıda yardımı, kentteki üretici ve ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Kars'a gönderilen gübre yüklü 8 tırı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş ile Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi karşıladı.

Ertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıraça Holging'in zor günler geçiren Kars'taki çiftçilere gönderdiği organik gübrenin kısa sürede toprakla buluşturulacağını söyledi.

Gübreyi dar gelirli çiftçilere dağıttıklarını belirten Ertaş, "İnan Kıraç Bey, çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Ülkemizde bu süreçte üretime devam edilmezse ilerleyen günlerde sıkıntı yaşayabiliriz. Biz kendi kendine yeten bir ülke olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koronavirüs nedeniyle herkes evindeyken çiftçilerimiz tarlalarında ekim yapıyor. Bu süreçte üretime katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi de çiftçilere verilen destekten dolayı iş adamlarına teşekkür ederek dar gelirli her çiftçilere 200 kilo gübre desteği verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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