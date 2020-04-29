Hayırsever iş insanından ihtiyaç sahiplerine yardım Ordulu hayırsever iş insanı Nurettin Karaman, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kabadüz ilçesine 400 gıda kolisi gönderdi.

Ordulu hayırsever iş insanı Nurettin Karaman, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kabadüz ilçesine 400 gıda kolisi gönderdi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle işine ara vermek zorunda kalan ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlara gıda kolilerinin ulaştırıldığını belirtti.

Devletin yanı sıra hayırsever iş insanlarının da ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattığını ifade eden Kaya, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun da teşvikleri ile iş insanı Nurettin Karaman'ın koronavirüs salgını nedeniyle zor duruma düşen vatandaşlara dağıtılmak üzere 400 gıda kolisi gönderdiğini kaydetti.

Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hemşehrimiz Nurettin Karaman'ın gönderdiği gıda kolileri belediyemize ulaştı. Yardım kolilerini, Kaymakamlığımızın Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza mübarek ramazan günlerinde ulaştıracağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu zor günlerinde uzatılan bu yardım eli, hepimiz için çok kıymetlidir. Hayırsever iş insanımıza ve teşviklerinden dolayı Milletvekilimiz Metin Gündoğdu'ya çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul eylesin. Rabbim razı olsun."

Kaynak: AA