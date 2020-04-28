Hayırsever iş insanından ihtiyaç sahiplerine yardım İSTANBUL'da hayırsever bir iş insanı ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı.

İSTANBUL 'da hayırsever bir iş insanı ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı. İş insanı ayrıca Türkiye 'nin birçok bölgesindeki çiftçilere kamyonlarla gübre gönderdi.

Hayırsever iş insanı İnan Kıraç, İstanbul Beykoz, Üsküdar başta olmak üzere çok sayıda ilçelerde muhtarlıklarla iletişime geçerek ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Adreslere tek tek giderek kapılara ramazan kolisi bıraktı. İstanbul genelinde toplam 10 bin ramazan kolisi dağıttığı öğrenilen iş insanı İnan Kıraç'ın ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çiftçilere de tonlarca gübre gönderdi.

(Fotoğraflı)

- Şimşek

Kaynak: DHA